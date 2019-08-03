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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, что покупают в супермаркетах за границей

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЖенщина на улице латинского квартала Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) в Париже
Женщина на улице латинского квартала Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские путешественники предпочитают привозить из-за границы фрукты, сладости и чай, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 115 тысяч пользователей, побывавших за рубежом, и выяснили, что они обычно покупают в супермаркетах, чтобы привезти домой.
Самый популярный (15 процентов) ответ — фрукты. Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Шоколад везут домой 12 процентов респондентов, в основном из Европы, чаще всего — из Швейцарии и Бельгии.
Чай, сыр и вино покупают по 11 процентов опрошенных. Причем если чай привозят в качестве сувенира из Индии, то сыр и вино — из европейских стран. Одна путешественница рассказала, что в Европе вино даже за два евро очень вкусное, поэтому она всегда оставляет в чемодане место для него.
Примерно девять процентов россиян покупают в супермаркетах за рубежом пиво. Особенно этот напиток пользуется популярностью в Чехии, Германии и Бельгии.
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Еще семь процентов путешественников признались, что, посещая Турцию, Грецию, Италию и Испанию, всегда покупают оливковое масло. У шести процентов российских пассажиров в чемодане можно найти йогурты. Кто-то покупает их на завтрак или перекус во время экскурсий, а кто-то привозит домой.
По пять процентов голосов получили такие товары, как колбасы, чипсы, выпечка и кофе. Колбасы и выпечку в основном привозят из Европы, чипсы — из Азии, например водорослевые, со вкусом черники или васаби, а кофе — из разных стран: Финляндии, Эфиопии, Бразилии, Индонезии.
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