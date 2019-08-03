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РИА Новости

Бойцовский клуб: как в омском центре реабилитации устраивали подпольные бои

08:00
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© Компания 20th Century FoxКадр из фильма "Бойцовский клуб"
Кадр из фильма Бойцовский клуб
© Компания 20th Century Fox
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбитые носы, выбитые зубы, ушибы и гематомы — лечение от наркотической и алкогольной зависимости для клиентов омского реабилитационного центра "Очаг" обернулась настоящим кошмаром. По словам пациентов, сотрудники организации издевались над ними и втягивали в жестокие спарринги. Сейчас в этом деле разбираются следователи. О правилах подпольного "бойцовского клуба" РИА Новости рассказал один из его участников.

Вечернее "шоу"

Дружелюбное отношение, комплексный подход и эксклюзивные условия для каждого клиента — этот слоган до сих пор красуется на сайте реабилитационного центра "Очаг" в Омской области. На деле, по версии следствия и свидетельствам пациентов, все обстоит несколько иначе.
© Кадр из оперативного видео МДВ РоссииКоттедж, где располагался реабилитационный центр "Очаг"
Коттедж, где располагался реабилитационный центр Очаг
© Кадр из оперативного видео МДВ России
Коттедж, где располагался реабилитационный центр "Очаг"
"Условия содержания там были очень жесткими: один раз мне пальнули в лицо из газового пистолета, а после пристегнули к руке гирю. Так я просидел несколько часов и не мог даже пойти промыть глаза, — рассказывает РИА Новости Сергей Денисов (по его просьбе имя изменено), содержавшийся в центре десять месяцев. — Кормили тоже ужасно, мы постоянно ходили голодными — с 92 килограммов я похудел до 74".
По словам Сергея, в последнее время в "Очаге" содержались 29 человек. В основном — мужчины, но было и несколько девушек. "Изюминкой" реабилитационного центра стал подпольный бойцовский клуб, организованный его руководством.
"Каждый вечер устраивали разбор полетов. Нас собирали в большой комнате и зачитывали фамилии тех, кто за день как-то провинился. Например, нецензурно выругался или обратился к персоналу не по имени-отчеству, — продолжает Денисов. — Искупить вину можно было двумя способами: либо всю ночь писать в тетрадь какую-нибудь мотивационную фразу, либо провести спарринг. Многие соглашались на второе".
© Фото : из личного архива Сергея ДенисоваСергей Денисов провел в центре около года
Сергей Денисов провел в центре около года
© Фото : из личного архива Сергея Денисова
Сергей Денисов провел в центре около года
Участникам спарринга, как утверждает бывший пациент, выдавали боксерские перчатки. Шлемов, наколенников и других средств защиты не было. Пары подбирали, исходя из веса и возраста "бойцов". Правда, случались и исключения.
"Совсем недавно 57-летнего мужчину поставили против 30-летнего, — вспоминает Сергей. — Я тоже не раз участвовал в таких спаррингах. Дрались не по времени, а до тех пор, пока кто-то из оппонентов не сдастся. Естественно, за боями наблюдали другие пациенты и персонал центра, которым это зрелище доставляло особенную радость. Если они видели, что один из соперников пропускает слишком много ударов, вмешивались и останавливали бой".
Синяки, рассечения, гематомы и другие травмы были обычным делом.

Максимальная изоляция

О том, что обитателям "Очага" приходилось несладко, догадывались и жители села Камышловское, куда центр, сменив несколько адресов, переехал около года назад. При этом идти с кем-то из местных на контакт пациентам категорически запрещалось.
Страница официального сайта центра
Страница официального сайта центра
Страница официального сайта центра
"Я видела, как в мороз на улице обливали водой голых стариков, женщин и подростков. Они все были в синяках, — говорит РИА Новости местная жительница, живущая по соседству с коттеджем "Очага". — Если кто-то из пациентов подходил близко к забору, всех загоняли внутрь. На окнах — решетки. Словом, тюрьма".
Однако у центра нашлось и немало защитников, считающих такие методы вполне допустимыми в борьбе с различными зависимостями.
"То, что сейчас пишут про "Очаг", — полный бред, — заявил РИА Новости омич Александр, представившийся бывшим сотрудником центра. — Благодаря нашей организации новую жизнь начали сотни бывших алкоголиков и наркоманов. Про бои это тоже все выдумки одного-двух солевых наркоманов, которые, скорее всего, уже опять находятся где-нибудь на лечении".

Хранители "Очага"

На днях в центр нагрянули бойцы Росгвардии и спецназа полиции, а также сотрудники уголовного розыска и следователи.
© Кадр из оперативного видео МДВ РоссииСотрудников центра задержал спецназ полиции
Сотрудников центра задержал спецназ полиции
© Кадр из оперативного видео МДВ России
Сотрудников центра задержал спецназ полиции
"Видимо, кому-то из пациентов удалось связаться с родственниками и сообщить о тех ужасах, что здесь творятся, — предполагает Денисов. — Хотя любые контакты с внешним миром были запрещены, а домой разрешали звонить только раз в неделю. И то сотрудники стояли рядом, контролировали разговор и заставляли произносить только заученные фразы".
Во время обыска в коттедже нашли газовый пистолет и огнестрельное оружие, конструктивно схожее с боевым пистолетом ПМ, а также сильнодействующие медицинские препараты.
"Руководитель организации не имел профильного образования и лицензии на медицинскую деятельность, однако вместе с напарником и другими лицами, ранее употреблявшими наркотики, проводил реабилитацию, — сообщили в региональном управлении СКР. — В случае неповиновения пациентов жестко избивали. Домой звонить запрещали. За такие "услуги" подозреваемые ежемесячно брали с родственников зависимых лиц от 15 до 20 тысяч рублей".
© Кадр из оперативного видео МДВ РоссииОружие, найденное в центре
Оружие, найденное в центре
© Кадр из оперативного видео МДВ России
Оружие, найденное в центре
Кроме того, по версии следствия, в сентябре 2018-го подозреваемые, пообещав жительнице Омска вылечить от наркомании ее 25-летнего сына, избили молодого человека, связали руки скотчем, насильно усадили в автомобиль и увезли в реабилитационный центр, где удерживали почти год, незаконно лишив его свободы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Руководителя "Очага" поместили под домашний арест, а его неоднократно судимого за кражи, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков помощника на ближайшие два месяца отправили за решетку.
Потерпевшими по уголовному делу проходят восемь человек. Не исключено, что в ближайшее время появятся другие фигуранты, а также новые эпизоды.
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