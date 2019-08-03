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РИА Новости

Что будет с кредитами и инфляцией в России после снижения ключевой ставки

08:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Александр Лесных. В конце июля Банк России второй раз за год снизил ключевую ставку — до 7,25%. Многие аналитики уверены, что на этом регулятор не остановится и до конца года ставка опустится до семи процентов. Что от этого выиграют россияне — в материале РИА Новости.

Целевой показатель инфляции

Повторно снизить ключевую ставку позволило замедление инфляции. Если весной повышение потребительских цен притормаживалось на 0,1% в месяц — с 5,3% в марте до 5,1% в мае, то в первый месяц лета инфляция упала сразу до 4,7%. Это соответствует целевым показателям регулятора — четыре процента к концу года.

Основными факторами замедления инфляции в ЦБ назвали динамику потребительского спроса, укрепление рубля и ранний урожай, благодаря которому на рынок поступили дешевые овощи и фрукты.

Аналитики регулятора уверены: в ближайшее время эта тенденция сохранится, что позволит еще раз снизить ключевую ставку на заседании в начале сентября. Единственный внутренний риск, способный ускорить рост цен, — увеличение бюджетных расходов во второй половине года, связанное с реализацией нацпроектов.
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Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, этот фактор проявится с запозданием. А учитывая, что впереди два месяца с традиционно самой низкой инфляцией — август и сентябрь — годовой показатель продолжит замедляться быстрее прогноза. Значит, в сентябре Банк России снизит ключевую ставку до семи процентов. После чего возьмет паузу.
Некоторые эксперты дают и более смелые прогнозы. Так, в "ВТБ Капитале" считают, что в начале следующего года инфляция упадет до 3,5% и ЦБ опять уменьшит ключевую ставку. Схожей позиции придерживаются в Сбербанке.
"Как нам представляется, ЦБ считает нейтральным уровень скорее выше, чем ниже 6,5%, то есть около 6,75%. По нашему мнению, регулятор понизит ставку до этого значения в марте 2020 года", — рассказали стратеги Sberbank Investment Research агентству ПРАЙМ.
А ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков и вовсе полагает, что при относительно спокойной внешней обстановке и замедлении инфляции "мы способны встретить новый год при ставке 6,25-6,5%".

Дешевая ипотека

Ипотечные кредиты отреагируют среди первых. Причем это коснется и условий рефинансирования уже взятых займов.
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Некоторые финансово-кредитные организации, например "Райффайзенбанк", урезали ставки по ипотеке в начале недели. Несколько банков, в том числе "Открытие", сделали это еще раньше.
Отметим, что проценты по таким займам преодолели психологически важный барьер в десять процентов. Эксперты уверены, что если ЦБ не изменит политику, в следующем году ипотека установит новый рекорд и приблизится к целевому показателю нацпроекта "Жилье и городская среда". Предполагается, что к 2024-му средняя ставка по жилищным кредитам упадет до 7,9% годовых.

"В случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года в условиях достижения целевого уровня инфляции в четыре процента ставки по ипотеке впервые в истории рынка могут опуститься до девяти процентов и ниже", — сообщили представители аналитического центра ДОМ.РФ.

Кредиты и вклады

Снижаются ставки и по потребительским кредитам. Однако ожидать резкого роста закредитованности населения не приходится. С 1 октября Банк России вводит показатель долговой нагрузки (ПДН) для необеспеченных потребительских кредитов.
Это значит, что при выдаче займа банк будет оценивать, какую часть своих доходов заемщик тратит на погашение уже взятых им кредитов. Чем выше этот показатель, тем больше средств банк обязан заморозить. Поскольку данные средства можно направить на более выгодные инвестиции, банк, скорее всего, просто откажется выдавать кредит.
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Вместе с тем многие финансовые организации вынуждены урезать проценты по банковским депозитам. Так, намерение пойти по этому пути обозначили ВТБ, МКБ и "Открытие".
Впрочем, ожидать серьезного обвала процентов по банковским вкладам не стоит. Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич подчеркивает, что нарушать баланс между ставками депозитов в отечественной и зарубежной валюте нельзя, иначе упадет интерес к рублевым вкладам.

Курс рубля

При снижении ключевой ставки уменьшается доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ), поэтому инвесторы переориентируются на покупку более выгодных долговых бумаг. Соответственно, падает спрос и на национальную валюту, что ее ослабляет.
Но эксперты уверены, что в сложившейся ситуации сильных колебаний рубля по отношению к другим валютам не будет. Учитывая общемировой тренд на замедление экономического роста, другие регуляторы действуют так же, как российский: Европейский центробанк объявил о предстоящем смягчении денежно-кредитной политики, а ФРС США в последнюю среду июля снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
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ИпотекаКредитыЦентральный Банк РФВТБРоссияЭкономика
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