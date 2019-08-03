Работники спонжа и краскопульта. Как человека превратить в пчелу

© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

На работу в разделе Facepainting художнику дают два часа в день конкурса, костюм и прическу готовят заранее. Рисовать разрешается в области лица, шеи и декольте.

"Самое сложное в Facepainting — выполнение равномерных по толщине линий на мягком и достаточно бугристом лице. Визуально это не так видно, но когда ведешь кистью, очень чувствуется разница высот", — поясняет Татьяна Василенко.