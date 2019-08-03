Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T08:00Z
https://ria.ru/20190803/1556583323.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155658/22/1556582292_0:35:3001:1723_1036x0_80_0_0_973d28acdeb9ccd0c27e06524f52f6fa.jpg
РИА Новости
Культура

Работники спонжа и краскопульта. Как человека превратить в пчелу

08:00
385
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Галина Нилова. Когда-то рисунки на теле служили для маскировки, теперь же их наносят еще и для красоты. Российские призеры Всемирного фестиваля боди-арта дизайнер одежды из Москвы Татьяна Василенко и театральная художница из Санкт-Петербурга Юлия Власова объяснили РИА Новости на примере фотографий с конкурса, зачем нужен спонж, что такое краскопульт и почему на лице так сложно нарисовать квадрат.
Ежегодный Всемирный фестиваль боди-арта проходит уже 20 лет на юге Австрии. Одновременно проводится чемпионат, в котором художники соревнуются в 12 номинациях. Одной из тем этого года был "Межгалактический зоопарк".
© Фото : из личного архива Татьяны Василенко

Конкурсная работа Татьяны Василенко, занявшей первое место в категории Facepainting, модель Марина Коробко.

"В Facepainting (рисование на лице. — Прим. ред.) дается тема, которую нужно раскрыть с помощью истории, то есть изобразить ее на лице, шее и в зоне декольте, — рассказывает Татьяна. — Самый долгий, кропотливый и мучительный процесс — продумывание образа".

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
1 из 15

Конкурсная работа Татьяны Василенко, занявшей первое место в категории Facepainting, модель Марина Коробко.

"В Facepainting (рисование на лице. — Прим. ред.) дается тема, которую нужно раскрыть с помощью истории, то есть изобразить ее на лице, шее и в зоне декольте, — рассказывает Татьяна. — Самый долгий, кропотливый и мучительный процесс — продумывание образа".

© Фото : из личного архива Татьяны Василенко
© Фото : Leon Sokoletski / World Bodypainting Festival 2019

Татьяна Василенко в этом году поведала жюри такую историю: "Пчелы покинули Землю из-за проблем с экологией и строят в галактике мини-планеты (они изображены на лице модели в виде геометрических форм, похожих на соты), а дети на Земле скучают по цветам и сладкому меду". В работе Татьяна использовала специальный аквагрим для тела, а костюм сшила заранее.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии. Работа Татьяны Василенко
2 из 15

Татьяна Василенко в этом году поведала жюри такую историю: "Пчелы покинули Землю из-за проблем с экологией и строят в галактике мини-планеты (они изображены на лице модели в виде геометрических форм, похожих на соты), а дети на Земле скучают по цветам и сладкому меду". В работе Татьяна использовала специальный аквагрим для тела, а костюм сшила заранее.

© Фото : Leon Sokoletski / World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

Работа итальянского художника Матео Арфанотти из внеконкурсной программы.

"Фестиваль в Австрии — самое крупное мероприятие в мире по боди-арту, туда съезжаются ведущие художники, судейство тоже очень жесткое", — говорит Юлия Власова, которая за последние десять лет принимала участие почти по всех номинациях.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
3 из 15

Работа итальянского художника Матео Арфанотти из внеконкурсной программы.

"Фестиваль в Австрии — самое крупное мероприятие в мире по боди-арту, туда съезжаются ведущие художники, судейство тоже очень жесткое", — говорит Юлия Власова, которая за последние десять лет принимала участие почти по всех номинациях.

© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Leon Sokoletski/ World Bodypainting Festival 2019

Конкурсная работа Юлии Власовой, занявшей второе место в номинации "Аэрография", модель Валентина Притулюк.

Эта номинация — одна из самых высокопрофессиональных и сложных. Художник рисует только аэрографом, все детали выполняет им же, без кистей. Эта работа на тему "межгалактический зоопарк" создавалась шесть с половиной часов, первые три часа — с помощью ассистента.

Работа Юлии Власовой. Международный фестиваль бодиарта в Австрии
4 из 15

Конкурсная работа Юлии Власовой, занявшей второе место в номинации "Аэрография", модель Валентина Притулюк.

Эта номинация — одна из самых высокопрофессиональных и сложных. Художник рисует только аэрографом, все детали выполняет им же, без кистей. Эта работа на тему "межгалактический зоопарк" создавалась шесть с половиной часов, первые три часа — с помощью ассистента.

© Фото : Leon Sokoletski/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : из личного архива Юлии Власовой

Юлия Власова за работой.

В аэрографии краска наносится специальным устройством — мини-краскопультом (аэрографом), к нему с помощью компрессора подводится воздух, распыляющий краску.

"Самое сложное — мелкие детали, еще важно не сделать грязь в работе, то есть по минимуму использовать черные пигменты и максимально тонко проработать детали. Также нужно много рисунков на модели, добавить побольше мелочей", — комментирует Юлия.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
5 из 15

Юлия Власова за работой.

В аэрографии краска наносится специальным устройством — мини-краскопультом (аэрографом), к нему с помощью компрессора подводится воздух, распыляющий краску.

"Самое сложное — мелкие детали, еще важно не сделать грязь в работе, то есть по минимуму использовать черные пигменты и максимально тонко проработать детали. Также нужно много рисунков на модели, добавить побольше мелочей", — комментирует Юлия.

© Фото : из личного архива Юлии Власовой
© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

На работу в разделе Facepainting художнику дают два часа в день конкурса, костюм и прическу готовят заранее. Рисовать разрешается в области лица, шеи и декольте.

"Самое сложное в Facepainting — выполнение равномерных по толщине линий на мягком и достаточно бугристом лице. Визуально это не так видно, но когда ведешь кистью, очень чувствуется разница высот", — поясняет Татьяна Василенко.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
6 из 15

На работу в разделе Facepainting художнику дают два часа в день конкурса, костюм и прическу готовят заранее. Рисовать разрешается в области лица, шеи и декольте.

"Самое сложное в Facepainting — выполнение равномерных по толщине линий на мягком и достаточно бугристом лице. Визуально это не так видно, но когда ведешь кистью, очень чувствуется разница высот", — поясняет Татьяна Василенко.

© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Guenther Floeck/ World Bodypainting Festival 2019

"В силу неровности поверхности лица у художника должен быть особый навык нанести рисунок так, чтобы было как на листе бумаги, — продолжает Татьяна Василенко. — Когда мы рисуем квадрат на ровной поверхности, мы проводим четыре одинаковые ровные линии, а на лице они должны быть кривыми".

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
7 из 15

"В силу неровности поверхности лица у художника должен быть особый навык нанести рисунок так, чтобы было как на листе бумаги, — продолжает Татьяна Василенко. — Когда мы рисуем квадрат на ровной поверхности, мы проводим четыре одинаковые ровные линии, а на лице они должны быть кривыми".

© Фото : Guenther Floeck/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

"Креативный макияж" отличается от Facepainting тем, что художники могут добавить разные декоративные элементы", — уточняет Татьяна Василенко.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
8 из 15

"Креативный макияж" отличается от Facepainting тем, что художники могут добавить разные декоративные элементы", — уточняет Татьяна Василенко.

© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Sarah Egger/ World Bodypainting Festival 2019

Для "Креативного макияжа" костюм и волосы разрешается подготовить заранее, а в день конкурса заниматься только рисованием. Как правило, в этой категории участвуют лишь опытные визажисты.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
9 из 15

Для "Креативного макияжа" костюм и волосы разрешается подготовить заранее, а в день конкурса заниматься только рисованием. Как правило, в этой категории участвуют лишь опытные визажисты.

© Фото : Sarah Egger/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Guenter Floeck/ World Bodypainting Festival 2019

Работа, выставлявшаяся в номинации "Кисть и спонж".

А тут уже наоборот — художникам запрещается пользоваться аэрографом. "Губка нужна для того, чтобы делать плавные переходы из цвета в цвет, а кистями прорисовывается все остальное", — говорит Татьяна Василенко.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
10 из 15

Работа, выставлявшаяся в номинации "Кисть и спонж".

А тут уже наоборот — художникам запрещается пользоваться аэрографом. "Губка нужна для того, чтобы делать плавные переходы из цвета в цвет, а кистями прорисовывается все остальное", — говорит Татьяна Василенко.

© Фото : Guenter Floeck/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

Номинация "Кисть и спонж". Работа художника из Южной Кореи. Уже второй год на фестивале много представителей этой страны, у них необычная техника и очень яркий стиль.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
11 из 15

Номинация "Кисть и спонж". Работа художника из Южной Кореи. Уже второй год на фестивале много представителей этой страны, у них необычная техника и очень яркий стиль.

© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Karsten Skrabal/ World Bodypainting Festival 2019

Вспомогательные детали для лица и зоны декольте участники категории "Спецэффекты в макияже" изготавливают заранее из латекса или силикона и клеят на модель уже в день конкурса.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
12 из 15

Вспомогательные детали для лица и зоны декольте участники категории "Спецэффекты в макияже" изготавливают заранее из латекса или силикона и клеят на модель уже в день конкурса.

© Фото : Karsten Skrabal/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Karsten Skrabal/ World Bodypainting Festival 2019

"Здесь сделана большая шапка из силикона, такие "головные уборы" изготавливаются заранее, в этой категории часто участвуют гримеры театра и кино. Шлем готовят под конкретную модель, это наивысший уровень сложности", — рассказывает Юлия Власова.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
13 из 15

"Здесь сделана большая шапка из силикона, такие "головные уборы" изготавливаются заранее, в этой категории часто участвуют гримеры театра и кино. Шлем готовят под конкретную модель, это наивысший уровень сложности", — рассказывает Юлия Власова.

© Фото : Karsten Skrabal/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Guenter Floeck/ World Bodypainting Festival 2019

Большое значение в конкурсе играет мастерство и терпение модели, ведь профессиональные работы могут выполняться больше шести часов. Потом еще нужно отстоять очередь к судьям, пройти фотозону и выступить на сцене.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
14 из 15

Большое значение в конкурсе играет мастерство и терпение модели, ведь профессиональные работы могут выполняться больше шести часов. Потом еще нужно отстоять очередь к судьям, пройти фотозону и выступить на сцене.

© Фото : Guenter Floeck/ World Bodypainting Festival 2019
© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019

Работа французской художницы Софи Фоке — номинация "Кисть и губка".

Модель Алину Корн из Тель-Авива в прошлом году признали лучшей на мировом чемпионате. По условиям конкурса, награда вручается той модели, которая представила публике боди-арт художника наиболее ярко и неповторимо.

Международный фестиваль бодиарта в Австрии
15 из 15

Работа французской художницы Софи Фоке — номинация "Кисть и губка".

Модель Алину Корн из Тель-Авива в прошлом году признали лучшей на мировом чемпионате. По условиям конкурса, награда вручается той модели, которая представила публике боди-арт художника наиболее ярко и неповторимо.

© Фото : Daniel Janesch/ World Bodypainting Festival 2019
410012
КультураЮжная КореяАвстрияРоссия
Рекомендуем
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
РИА
Новости
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
В Авиалесохране объяснили, в чем трудность борьбы с огнем в Сибири
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Аэропорт на южно-курильском острове Итуруп
Медведев прилетел на южно-курильский остров Итуруп
Лента
новостей
Листы с денежными купюрами
Что будет с кредитами и инфляцией в России после снижения ключевой ставки
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд "невесты"
Карета скорой помощи в США
В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
Подросток смотрит в окно
У опекуна изъяли детей, когда она обратилась к чиновникам за помощью
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
Мир начинается со Станицы Луганской
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Международный музыкальный фестиваль Жара. День третий
Юлия Барановская — о приключениях в Камбодже и круизах по цене Турции
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Американский политолог объяснил вред санкций против "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
08:22В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
08:14При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
Лента новостейМолния