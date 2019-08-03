Работники спонжа и краскопульта. Как человека превратить в пчелу

Конкурсная работа Татьяны Василенко, занявшей первое место в категории Facepainting, модель Марина Коробко.
"В Facepainting (рисование на лице. — Прим. ред.) дается тема, которую нужно раскрыть с помощью истории, то есть изобразить ее на лице, шее и в зоне декольте, — рассказывает Татьяна. — Самый долгий, кропотливый и мучительный процесс — продумывание образа".
Конкурсная работа Татьяны Василенко, занявшей первое место в категории Facepainting, модель Марина Коробко.
"В Facepainting (рисование на лице. — Прим. ред.) дается тема, которую нужно раскрыть с помощью истории, то есть изобразить ее на лице, шее и в зоне декольте, — рассказывает Татьяна. — Самый долгий, кропотливый и мучительный процесс — продумывание образа".
Татьяна Василенко в этом году поведала жюри такую историю: "Пчелы покинули Землю из-за проблем с экологией и строят в галактике мини-планеты (они изображены на лице модели в виде геометрических форм, похожих на соты), а дети на Земле скучают по цветам и сладкому меду". В работе Татьяна использовала специальный аквагрим для тела, а костюм сшила заранее.
Татьяна Василенко в этом году поведала жюри такую историю: "Пчелы покинули Землю из-за проблем с экологией и строят в галактике мини-планеты (они изображены на лице модели в виде геометрических форм, похожих на соты), а дети на Земле скучают по цветам и сладкому меду". В работе Татьяна использовала специальный аквагрим для тела, а костюм сшила заранее.
Работа итальянского художника Матео Арфанотти из внеконкурсной программы.
"Фестиваль в Австрии — самое крупное мероприятие в мире по боди-арту, туда съезжаются ведущие художники, судейство тоже очень жесткое", — говорит Юлия Власова, которая за последние десять лет принимала участие почти по всех номинациях.
Работа итальянского художника Матео Арфанотти из внеконкурсной программы.
"Фестиваль в Австрии — самое крупное мероприятие в мире по боди-арту, туда съезжаются ведущие художники, судейство тоже очень жесткое", — говорит Юлия Власова, которая за последние десять лет принимала участие почти по всех номинациях.
Конкурсная работа Юлии Власовой, занявшей второе место в номинации "Аэрография", модель Валентина Притулюк.
Эта номинация — одна из самых высокопрофессиональных и сложных. Художник рисует только аэрографом, все детали выполняет им же, без кистей. Эта работа на тему "межгалактический зоопарк" создавалась шесть с половиной часов, первые три часа — с помощью ассистента.
Конкурсная работа Юлии Власовой, занявшей второе место в номинации "Аэрография", модель Валентина Притулюк.
Эта номинация — одна из самых высокопрофессиональных и сложных. Художник рисует только аэрографом, все детали выполняет им же, без кистей. Эта работа на тему "межгалактический зоопарк" создавалась шесть с половиной часов, первые три часа — с помощью ассистента.
Юлия Власова за работой.
В аэрографии краска наносится специальным устройством — мини-краскопультом (аэрографом), к нему с помощью компрессора подводится воздух, распыляющий краску.
"Самое сложное — мелкие детали, еще важно не сделать грязь в работе, то есть по минимуму использовать черные пигменты и максимально тонко проработать детали. Также нужно много рисунков на модели, добавить побольше мелочей", — комментирует Юлия.
Юлия Власова за работой.
В аэрографии краска наносится специальным устройством — мини-краскопультом (аэрографом), к нему с помощью компрессора подводится воздух, распыляющий краску.
"Самое сложное — мелкие детали, еще важно не сделать грязь в работе, то есть по минимуму использовать черные пигменты и максимально тонко проработать детали. Также нужно много рисунков на модели, добавить побольше мелочей", — комментирует Юлия.
На работу в разделе Facepainting художнику дают два часа в день конкурса, костюм и прическу готовят заранее. Рисовать разрешается в области лица, шеи и декольте.
"Самое сложное в Facepainting — выполнение равномерных по толщине линий на мягком и достаточно бугристом лице. Визуально это не так видно, но когда ведешь кистью, очень чувствуется разница высот", — поясняет Татьяна Василенко.
На работу в разделе Facepainting художнику дают два часа в день конкурса, костюм и прическу готовят заранее. Рисовать разрешается в области лица, шеи и декольте.
"Самое сложное в Facepainting — выполнение равномерных по толщине линий на мягком и достаточно бугристом лице. Визуально это не так видно, но когда ведешь кистью, очень чувствуется разница высот", — поясняет Татьяна Василенко.
"В силу неровности поверхности лица у художника должен быть особый навык нанести рисунок так, чтобы было как на листе бумаги, — продолжает Татьяна Василенко. — Когда мы рисуем квадрат на ровной поверхности, мы проводим четыре одинаковые ровные линии, а на лице они должны быть кривыми".
"В силу неровности поверхности лица у художника должен быть особый навык нанести рисунок так, чтобы было как на листе бумаги, — продолжает Татьяна Василенко. — Когда мы рисуем квадрат на ровной поверхности, мы проводим четыре одинаковые ровные линии, а на лице они должны быть кривыми".
"Креативный макияж" отличается от Facepainting тем, что художники могут добавить разные декоративные элементы", — уточняет Татьяна Василенко.
"Креативный макияж" отличается от Facepainting тем, что художники могут добавить разные декоративные элементы", — уточняет Татьяна Василенко.
Для "Креативного макияжа" костюм и волосы разрешается подготовить заранее, а в день конкурса заниматься только рисованием. Как правило, в этой категории участвуют лишь опытные визажисты.
Для "Креативного макияжа" костюм и волосы разрешается подготовить заранее, а в день конкурса заниматься только рисованием. Как правило, в этой категории участвуют лишь опытные визажисты.
Работа, выставлявшаяся в номинации "Кисть и спонж".
А тут уже наоборот — художникам запрещается пользоваться аэрографом. "Губка нужна для того, чтобы делать плавные переходы из цвета в цвет, а кистями прорисовывается все остальное", — говорит Татьяна Василенко.
Работа, выставлявшаяся в номинации "Кисть и спонж".
А тут уже наоборот — художникам запрещается пользоваться аэрографом. "Губка нужна для того, чтобы делать плавные переходы из цвета в цвет, а кистями прорисовывается все остальное", — говорит Татьяна Василенко.
Номинация "Кисть и спонж". Работа художника из Южной Кореи. Уже второй год на фестивале много представителей этой страны, у них необычная техника и очень яркий стиль.
Номинация "Кисть и спонж". Работа художника из Южной Кореи. Уже второй год на фестивале много представителей этой страны, у них необычная техника и очень яркий стиль.
Вспомогательные детали для лица и зоны декольте участники категории "Спецэффекты в макияже" изготавливают заранее из латекса или силикона и клеят на модель уже в день конкурса.
Вспомогательные детали для лица и зоны декольте участники категории "Спецэффекты в макияже" изготавливают заранее из латекса или силикона и клеят на модель уже в день конкурса.
"Здесь сделана большая шапка из силикона, такие "головные уборы" изготавливаются заранее, в этой категории часто участвуют гримеры театра и кино. Шлем готовят под конкретную модель, это наивысший уровень сложности", — рассказывает Юлия Власова.
"Здесь сделана большая шапка из силикона, такие "головные уборы" изготавливаются заранее, в этой категории часто участвуют гримеры театра и кино. Шлем готовят под конкретную модель, это наивысший уровень сложности", — рассказывает Юлия Власова.
Большое значение в конкурсе играет мастерство и терпение модели, ведь профессиональные работы могут выполняться больше шести часов. Потом еще нужно отстоять очередь к судьям, пройти фотозону и выступить на сцене.
Большое значение в конкурсе играет мастерство и терпение модели, ведь профессиональные работы могут выполняться больше шести часов. Потом еще нужно отстоять очередь к судьям, пройти фотозону и выступить на сцене.
Работа французской художницы Софи Фоке — номинация "Кисть и губка".
Модель Алину Корн из Тель-Авива в прошлом году признали лучшей на мировом чемпионате. По условиям конкурса, награда вручается той модели, которая представила публике боди-арт художника наиболее ярко и неповторимо.
Работа французской художницы Софи Фоке — номинация "Кисть и губка".
Модель Алину Корн из Тель-Авива в прошлом году признали лучшей на мировом чемпионате. По условиям конкурса, награда вручается той модели, которая представила публике боди-арт художника наиболее ярко и неповторимо.