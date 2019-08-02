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РИА Новости

Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению

Вчера, 23:37
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал вопрос заключения нового ядерного соглашения с Россией и Китаем, и выразил уверенность, что Вашингтону удастся его достичь.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на выработку нового трехстороннего ядерного соглашения, которое бы включало США, РФ и Китай. Этот вопрос, в частности, обсуждался в ходе их двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в июне на полях G20.
"Я говорил с Россией о ядерном соглашении, чтобы они избавились от некоторых (ядерных вооружений - ред.), мы избавились от некоторых. Вероятно, нам нужно будет добавить Китай", - сказал он журналистам.
По его словам, США "хотят подключить Китай в какой-то момент" к переговорам по новому соглашению. "Отношения хорошие. Но я скажу следующее: если мы сможем добиться соглашения, в рамках которого мы бы сокращали ядерные вооружения, это было бы отличной вещью для мира. Я уверен, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, и я также обсуждал это с Китаем. Китай с большим очень воодушевлением (отнесся – ред.) по поводу дискуссий по этому вопросу", - добавил Трамп.
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