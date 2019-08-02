Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на выработку нового трехстороннего ядерного соглашения, которое бы включало США, РФ и Китай. Этот вопрос, в частности, обсуждался в ходе их двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в июне на полях G20.

"Я говорил с Россией о ядерном соглашении, чтобы они избавились от некоторых (ядерных вооружений - ред.), мы избавились от некоторых. Вероятно, нам нужно будет добавить Китай", - сказал он журналистам.

По его словам, США "хотят подключить Китай в какой-то момент" к переговорам по новому соглашению. "Отношения хорошие. Но я скажу следующее: если мы сможем добиться соглашения, в рамках которого мы бы сокращали ядерные вооружения, это было бы отличной вещью для мира. Я уверен, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, и я также обсуждал это с Китаем. Китай с большим очень воодушевлением (отнесся – ред.) по поводу дискуссий по этому вопросу", - добавил Трамп.