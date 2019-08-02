Китай призвал облегчить санкции против КНДР

ООН, 2 авг – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что в определенный момент санкции против КНДР следует смягчить.

"Мы рады видеть, что США и КНДР идут навстречу друг другу. Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия в движении навстречу друг другу", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.

По его словам, Китай по-прежнему считает, что окончательное решение проблемы Корейского полуострова принесет только диалог. По его мнению, следует поощрить действия КНДР к продолжению позитивной линии в их политике.

"И для этого мы стремимся к тому, чтобы в определенное время были приняты шаги для облегчения санкций", - указал Чжан Цзюнь.