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РИА Новости

Китай призвал облегчить санкции против КНДР

Вчера, 23:32
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что в определенный момент санкции против КНДР следует смягчить.
"Мы рады видеть, что США и КНДР идут навстречу друг другу. Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия в движении навстречу друг другу", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.
По его словам, Китай по-прежнему считает, что окончательное решение проблемы Корейского полуострова принесет только диалог. По его мнению, следует поощрить действия КНДР к продолжению позитивной линии в их политике.
"И для этого мы стремимся к тому, чтобы в определенное время были приняты шаги для облегчения санкций", - указал Чжан Цзюнь.
"Мы проводим консультации между собой. И у нас нет пока окончательного решения. Но мы считаем, что нельзя просто просить КНДР делать все возможное, тогда как вы сохраняете санкции против Северной Кореи. Это точно не поможет решению вопроса", - указал он.
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