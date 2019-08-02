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РИА Новости

США разрабатывали запрещенные ракеты при ДРСМД, заявил депутат Госдумы

Вчера, 23:32
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявления Пентагона, что США приступают к разработке ранее запрещенных договором РСМД ракет, свидетельствуют о том, что Штаты занимались разработкой новых ракет еще при действующем договоре, а теперь настало время проводить открытые испытания, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
В пятницу Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.
"На мой взгляд, американцы не останавливали никаких разработок. Они занимались разработкой новых видов ракет, а теперь настало время на заключительном этапе проводить уже открытые испытания. Для того, чтобы сохранить лицо, они разыграли этот спектакль, этот цирк с выходом из договора", - сказал РИА Новости Шерин.
В пятницу прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Вчера, 23:29
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Россия сторона призвала США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности. Как отметили в МИД РФ, российская сторона уже ввела односторонний мораторий и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД.
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Выход США из договора о РСМДАлександр ШеринРоссияСШАВ мире
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