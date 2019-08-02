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РИА Новости

Гутерреш призвал Россию и США найти общий путь к контролю над вооружениями

Вчера, 23:29
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 2 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко сожалеет в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призывает США и РФ незамедлительно добиться договоренности о новом пути к международному контролю над вооружениями, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь выражает глубокое сожаление в связи с прекращением действия ДРСМД. Он постоянно призывал США и РФ урегулировать разногласия с помощью механизмов консультаций, предусмотренных в Договоре, и сожалеет, что они не смогли этого сделать", - сказано в заявлении.
Кроме того, по словам Дюжаррика, генсек призывает РФ и США продлить СНВ-3 и провести переговоры по будущим мерам контроля над вооружениями.
"Генеральный секретарь заявляет о необходимости избегать дестабилизирующего развития событий и призывает срочно добиваться соглашения о новом общем пути международного контроля над вооружениями", - отмечается в документе.
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