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РИА Новости

Путин ввел лицензии на обработку драгметаллов и скупку изделий из них

Вчера, 23:27
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство золотых банковских слитков
Производство золотых банковских слитков
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Производство золотых банковских слитков. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о лицензировании обработки лома и отходов драгоценных металлов, а также скупки изделий из таких металлов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вводит два вида лицензий, одна из которых будет выдаваться на деятельность по скупке у физлиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий.
Другая лицензия предусмотрена на деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделано лишь в отношении обработки (переработки) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгметаллов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгметаллов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Для тех, кто уже занимается подобной деятельностью, устанавливается переходный период для получения лицензии - полтора года после вступления закона в силу. С инициативой введения лицензирования соответствующих видов деятельности выступило правительство РФ в целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности и сокращения правонарушений в данной сфере.
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Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее пояснял, что сейчас ломбарды, в отличие от скупок, регулируются и подлежат надзору со стороны Банка России. Поэтому ломбарды, по его словам, переименовываются в скупки, которые делают то же самое, "но там никакого контроля нет", что приводит к возникновению значительных злоупотреблений. Кроме того, по информации Минфина, Росфинмониторинга и правоохранительных органов, "рост незаконных драгметаллов, которые неизвестно как поступили в оборот, происходит через якобы обработку", отмечал замминистра.
При этом оперативные данные показывают, что часто они регистрируются на территории квартир, подчеркивал он. Понятно, что никакой там обработки нет, что это реально является производством, и это надо прекращать, уверен Моисеев. Он также обращал внимание, что "до 50 тонн золота каждый год вбрасывается через якобы обработку якобы лома и отходов", и откуда это берется, никто не понимает. Минфин допускает, что это может быть, в том числе, и нелегально ввезенное, и ворованное, и незаконно извлекаемое из разного рода плат золото, говорил замминистра.
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