Путин ввел лицензии на обработку драгметаллов и скупку изделий из них

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о лицензировании обработки лома и отходов драгоценных металлов, а также скупки изделий из таких металлов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вводит два вида лицензий, одна из которых будет выдаваться на деятельность по скупке у физлиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий.

Другая лицензия предусмотрена на деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделано лишь в отношении обработки (переработки) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгметаллов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгметаллов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Для тех, кто уже занимается подобной деятельностью, устанавливается переходный период для получения лицензии - полтора года после вступления закона в силу. С инициативой введения лицензирования соответствующих видов деятельности выступило правительство РФ в целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности и сокращения правонарушений в данной сфере.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее пояснял, что сейчас ломбарды, в отличие от скупок, регулируются и подлежат надзору со стороны Банка России. Поэтому ломбарды, по его словам, переименовываются в скупки, которые делают то же самое, "но там никакого контроля нет", что приводит к возникновению значительных злоупотреблений. Кроме того, по информации Минфина, Росфинмониторинга и правоохранительных органов, "рост незаконных драгметаллов, которые неизвестно как поступили в оборот, происходит через якобы обработку", отмечал замминистра.