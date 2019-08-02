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РИА Новости

Путин подписал закон о закачке воды в пласт при добыче солей калия и магния

Вчера, 23:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает недропользователям закачку воды в пласты горных пород при добыче калийных и магниевых солей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закачка таких вод в подземные коллекторы, по данным научных исследований, является самым безопасным способом их удаления с точки зрения охраны окружающей среды. Размещение этих вод в пластах горных пород наиболее актуально при разведке и добыче калийных и магниевых солей (сырья для производства минеральных удобрений), которые сопровождаются образованием значительного количества галитовых отходов, глинисто-солевых шламов.
Закачка воды в пласт будет проходить на основании утвержденного технического проекта в порядке, установленном Роснедрами. При этом недропользователи должны выполнять ряд требований в целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
Необходимо будет получить положительное заключение госэкспертизы геологической информации о пригодности участка недр для размещения данных вод, а также утвердить проектную документацию на строительство подземных сооружений и согласованный технический проект, которым будут определяться состав и максимально допустимые объемы размещаемых вод.
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Закон предполагает, что в землю будет закачиваться вода с такими же минеральными элементами, которые уже есть в этой земле, и ничего чужеродного там не должно быть, пояснял ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Закон вступает в силу через 120 дней после его официального опубликования.
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