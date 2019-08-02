Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
Согласно закону, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Фитнес-центрам также предоставлено право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Кроме того, фитнес-центры обязали привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации.