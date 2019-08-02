Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T23:23Z
https://ria.ru/20190802/1557132231.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151340/88/1513408821_239:96:3018:1659_1036x0_80_0_0_4ef869eb68c3454ff8d6f842acfe3902.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров

Вчера, 23:23
334
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка занимается на тренажере в фитнес-клубе
Девушка занимается на тренажере в фитнес-клубе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Девушка занимается на тренажере в фитнес-клубе. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
Согласно закону, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Президент России Владимир Путин
3 мая, 14:24
В паспорта ряда нацпроектов включат мероприятия по развитию спорта
Фитнес-центрам также предоставлено право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Кроме того, фитнес-центры обязали привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации.
901104
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
РИА
Новости
Производство золотых банковских слитков
Путин ввел лицензии на обработку драгметаллов и скупку изделий из них
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел ротацию состава президиума Госсовета
Женщина с ребенком
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Лента
новостей
Лесные пожары в Красноярском крае
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Президент РФ Владимир Путин
Путин ввел наказание за нарушение производства медицинских наркотиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
Девушка с мобильным телефоном
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Автомобили на трассе
Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о закачке воды в пласт при добыче солей калия и магния
Кассир в супермаркете
Путин дал ЦБ право ограничивать плату за эквайринг
Участники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Путин подписал закон о правовом регулировании госслужбы казачества
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке
Кристалина Георгиева
Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Евгений Бунимович
В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Главврач перинатального центра в Карелии развеял опасения о сокращениях
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
23:32Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Лента новостейМолния