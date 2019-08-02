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РИА Новости

В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Вчера, 23:20
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района в Донбассе
Разрушения в одном из домов Петровского района в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в одном из домов Петровского района в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили о четырех обстрелах в течение пятницы и гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины.
"Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в 21.45 (совпадает с мск) военнослужащие 54 бригады ВСУ обстреляли позиций Народной милиции ЛНР из гранатометов различных видов в районе населенного пункта Калиново. По данным Народной милиции, никто не пострадал.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии, и не подаются на провокации врага", - дополнил начальник пресс-службы оборонного ведомства.
Он призвал международные организации обратить внимание на действия украинских силовиков.
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