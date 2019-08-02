В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Разрушения в одном из домов Петровского района в Донбассе. Архивное фото

Разрушения в одном из домов Петровского района в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили о четырех обстрелах в течение пятницы и гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины.

"Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что в 21.45 (совпадает с мск) военнослужащие 54 бригады ВСУ обстреляли позиций Народной милиции ЛНР из гранатометов различных видов в районе населенного пункта Калиново. По данным Народной милиции, никто не пострадал.

"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии, и не подаются на провокации врага", - дополнил начальник пресс-службы оборонного ведомства.