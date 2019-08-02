Путин ввел наказание за нарушение производства медицинских наркотиков

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за нарушение порядка культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое преступление будет караться штрафом до 120 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.