Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T23:39Z
https://ria.ru/20190802/1557132163.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155534/50/1555345003_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_b04cab1b80149c94cfd7b1f16e4df268.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Вчера, 23:18
6601
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон разработало правительство. Документом предлагалось изменить критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
27 февраля, 14:23
Россиянки стали позже рожать первого ребенка, отметила Голикова
Сейчас право на выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Согласно закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.
Для них одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей.
Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. В настоящее время это полтора года, а будет три.
Эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок. В ходе прямой линии Путин отметил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка около десяти тысяч рублей.
Пресс-конференция Дети вне политики в Москве
10 июня, 19:29
В РПЦ назвали идею о выплате пособий на детей до 18 лет "давно назревшей"
82511216
Обсудить 7
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Главврач перинатального центра в Карелии развеял опасения о сокращениях
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
23:32Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Лента новостейМолния