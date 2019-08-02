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РИА Новости

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Вчера, 23:11
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России в первом полугодии в 2,4 миллиарда рублей, при этом количество пожаров составило 7,6 тысячи, следует из сообщения, опубликованного на странице ведомства в соцсети Facebook.
"Счетная палата по поручению президента Российской Федерации проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами. За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей", - сообщает ведомство.
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По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации СП относит нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах РФ и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.
"Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери", - отмечает ведомство.
Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.
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СибирьСчетная палатаРоссияПроисшествия
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