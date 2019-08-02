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РИА Новости

Путин провел ротацию состава президиума Госсовета

Вчера, 23:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении нового состава президиума Государственного Совета РФ, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Осуществить ротацию состава президиума Государственного Совета Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, в состав вошли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Предыдущий состав выглядел следующим образом: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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