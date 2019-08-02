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РИА Новости

Госдеп уволил руководителя отдела планирования политики, сообщили СМИ

Вчера, 22:56
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Руководитель отдела планирования политики госдепартамента США Кирон Скиннер уволена со своего поста за грубость в отношении подчиненных, сообщает в пятницу Politico.
Кирон Скиннер (Kiron Skinner) возглавляла отдел планирования политики госдепартамента с 1 сентября 2018 года, на сайте ведомства она до сих пор числится его руководителем.
По информации источников издания, решение об увольнении Скиннер было принято после того, как несколько ее подчиненных угрожали покинуть работу, если она останется на своем месте. Газета и ряд других изданий сообщают, что подчиненных не устраивало, что начальница позволяла себя кричать на них, грубила, оскорбляла и публично и безосновательно обвиняла в любовных связях. По информации газеты, за год работы Скиннер руководителем отдела, его покинула почти треть сотрудников.
Скиннер пришла в госдепартамент из Высшей школы, до госслужбы она руководила Центром международных отношений и политики в Университете Карнеги-Меллона.
Как сообщают СМИ, об увольнении Скиннер сообщили в четверг, когда она находилась с рабочей поездкой в Китае. Примечательно, что именно в китайских СМИ Скиннер "прославилась" после того, как на одной из конференций в Вашингтоне противопоставила западную и китайскую цивилизации в контексте торговых споров Вашингтона и Пекина.
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