В Выборге открылся фестиваль российского кино "Окно в Европу"

ВЫБОРГ, 2 авг - РИА Новости. Торжественное открытие ХХVII кинофестиваля "Окно в Европу", который завершает российскую фестивальную кинопрограмму года, состоялось в пятницу в Выборге, передает корреспондент РИА Новости.

По традиции киносмотр начался с праздничного шествия участников, гостей фестиваля и выборжан от гостиницы "Дружба", где стоят знаменитые древние ладьи, снимавшиеся в фильме известного режиссера, одного из зачинателей Выборгского киносмотра Станислава Ростоцкого. Торжественный марш завершился у главного кинотеатра города "Выборг Палас", где всегда проходят основные события фестиваля.

Под аплодисменты по красной дорожке прошли режиссеры Константин Худяков, Константин Бронзит, Иван Твердовский, Игорь Ковалев, кинодраматург Александр Бородянский, артисты Юлия Пересильд, Анна Чиповская, писатель Виктор Ерофеев и многие другие.

Открыли программу кинофорума два фильма – документальный "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита и игровой "Конец сезона" Константина Худякова, где главные роли трех сестер играют Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Юлия Пересильд.