В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев

ГАЗА, 2 авг - РИА Новости. Сорок девять палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сорок девять палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 24 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

"Палестинский журналист был ранен в ногу во время его работы в городе Газа", - добавил он.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 69 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.