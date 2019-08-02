В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев

ГАЗА, 2 авг - РИА Новости. Сорок девять палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сорок девять палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 24 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
"Палестинский журналист был ранен в ногу во время его работы в городе Газа", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 69 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.