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РИА Новости

В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев

Вчера, 22:42
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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ГАЗА, 2 авг - РИА Новости. Сорок девять палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сорок девять палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 24 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Палестинцы
12 июля, 23:00
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
"Палестинский журналист был ранен в ногу во время его работы в городе Газа", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 69 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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