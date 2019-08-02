Путин подписал закон о правовом регулировании госслужбы казачества

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий наделение президента России правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что документом предлагается наделение президента полномочиями в части определения порядка согласования и порядка утверждения уставов казачьих обществ, а также по утверждению атаманов войсковых казачьих обществ, назначению и освобождению от должности атамана Всероссийского казачьего общества.

Кроме того, Федеральное агентство по делам национальностей наделяется правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.

Также закон предусматривает распространение на атаманов и кандидатов на должность атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) и окружных (отдельских) казачьих обществ ограничений, предусмотренных для атаманов и кандидатов на должность атаманов войсковых казачьих обществ и установленных, в том числе, в целях противодействия коррупции.