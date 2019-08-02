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РИА Новости

Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом

Вчера, 22:29
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит в перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию, охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс, либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.
Медвежий след
31 июля, 14:38
Жители Ленобласти могут получить разрешения на охоту со скидкой
Как сообщил на заседании Совфеда зампред комитета палаты по аграрно-продовольственной политике Владимир Лебедев, в настоящее время на руках у россиян уже находятся десятки тысяч единиц такого оружия и его легализация пойдет на пользу любителям такой охоты.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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