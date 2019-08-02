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РИА Новости

Путин дал ЦБ право ограничивать плату за эквайринг

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение бесперебойности платежей по картам в РФ, наделяющий Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и штрафовать за прекращение процессинга. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предоставляет совету директоров ЦБ право в случае необходимости определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы с использованием платежных карт. При этом глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков допускал, что такое право никогда не будет применяться.
Операторам иностранных платежных систем (ИПС), работающим в России, и привлекаемым ими операторам услуг платежной инфраструктуры, запрещается приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг в рамках таких систем по переводу денежных средств банкам и их клиентам. А если оператор услуг информационного обмена (ОУИО), то есть процессинговый центр, нарушит такой запрет, ЦБ будет вправе взыскать с него штраф в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного ему банком за предыдущий месяц, а при повторном нарушении – в пятидесятикратном.
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Банк России теперь будет вести реестры ОУИО, операторов иностранных платежных систем (ИПС), иностранных поставщиков платежных услуг (ИПСУ). При этом вводится запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных ИПСУ российским клиентам. При использовании платежных карт для получения различных мер господдержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, банки будут обязаны предоставлять гражданам лишь национальные платежные инструменты, то есть карту "Мир". Выданные до вступления закона в силу карты будут действовать до окончания срока их действия.
Правила платежных систем не должны будут содержать критериев, связанных с приостановлением или прекращением участия в ИПС. Правила иностранных платежных систем для работы в России должны будут соответствовать российскому законодательству, в том числе в части обеспечения бесперебойной работы, подчеркивал Аксаков. При этом он уверен, что принятие данного закона не приведет к уходу из страны международных платежных систем, таких, например, как Visa и Mastercard.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, банки с 1 апреля 2020 года будут обязаны направлять Банку России уведомления об участии в ИПС или прекращении такого участия, а с 1 июля 2020 года – сведения об ИПСУ и ОУИО для включения в реестры.
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