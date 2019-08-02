Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.

Он отметил, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе. В то же время столбик термометра поднимется выше нормы на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье.

По словам эксперта, такая ситуация обусловлена высоким стационарным циклоном над Уралом.

"Это значит, что вся европейская территория России будет не менее восьми-девяти дней находиться в тылу этого циклона, куда будут "закачиваться" воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока", — объяснил он в интервью "Российской газете"

Он отметил, что холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт — с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли.

Аномальная погода этим летом стала результатом глобальных изменений климата, сопровождающихся потеплением в северных, полярных районах, уверен Вильфанд.

"А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов", — цитирует специалиста издание.

По словам Вильфанда, необычные погодные процессы связаны и с перемещением воздушных масс по оси север — юг. При этом предсказать характер меридиональных переносов крайне сложно.