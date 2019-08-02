Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T22:26Z
https://ria.ru/20190802/1557131611.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/62/1556206211_0:107:3032:1813_1036x0_80_0_0_17a8a2e98620f615c39cae0f44e6e09e.jpg
РИА Новости

Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом

Вчера, 22:26
16761
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.
Он отметил, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе. В то же время столбик термометра поднимется выше нормы на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье.
Панорама Москвы
27 июля, 21:37
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
По словам эксперта, такая ситуация обусловлена высоким стационарным циклоном над Уралом.
"Это значит, что вся европейская территория России будет не менее восьми-девяти дней находиться в тылу этого циклона, куда будут "закачиваться" воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока", — объяснил он в интервью "Российской газете".
Он отметил, что холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт — с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли.
Аномальная погода этим летом стала результатом глобальных изменений климата, сопровождающихся потеплением в северных, полярных районах, уверен Вильфанд.
"А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов", — цитирует специалиста издание.
Дальнейшее потепление климата может привести к глобальной войне за ресурсы
25 июля, 08:00
Ученые: потепление климата на четыре градуса может привести к мировой войне
По словам Вильфанда, необычные погодные процессы связаны и с перемещением воздушных масс по оси север — юг. При этом предсказать характер меридиональных переносов крайне сложно.
"Европейской территории России не повезло, к нам как раз пришел северный холод. А вот восточнее — в Красноярский край, Якутию, — наоборот, пришло устойчивое тепло", — добавил ученый.
21614131050
Обсудить 3
ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Лента
новостей
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Кадр из сериала Чернобыль
Создатели "Чернобыля" удалили важную сцену из сериала
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
Лента новостейМолния