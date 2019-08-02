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РИА Новости

Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

Вчера, 22:12
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня.
По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
25 июля, 12:48
Виктория Скрипаль рассказала об интересе читателей к книге о дяде
Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения. По ее словам, дядя говорил с семьей около пяти минут.
"Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию", — сказала Скрипаль.
Она отметила, что семья удивлена тем фактом, что Сергей не позвонил на день рождения матери.
"Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена", — сказала собеседница агентства.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к покушению на Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Россия предлагала британской стороне содействие в расследовании и запросила консульский доступ к пострадавшим. Однако Лондон отверг все инициативы Москвы.
Британские власти утверждали, что располагают доказательствами того, что использованный в Солсбери яд изготовили в России. Однако специалисты из лаборатории Портон-Даун опровергли эти заявления. После этого твиты про "доказательства" исчезли из микроблога МИД Британии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы. Сама Юлия Скрипаль после случившегося говорила, что хотела бы вернуться в Россию.
Указатель на въезде в город Солсбери
26 июня, 18:37
Племянница Скрипаля считает, что он пошел на сделку с Британией
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Виктория СкрипальСергей СкрипальЛондонРоссияВ мире
Популярные комментарии
А, Вике деньги понадобилось. Живы ли Скрипали, нет ли - неважно. Иногда Вика просыпается и за гонорары рассказывает про звонок, который когда-то был совершен и про который она не рассказывала в силу различных причин.
2 августа, 22:43
Naum Vygodsky
15000138
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