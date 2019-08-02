Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня.

По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника.

Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения. По ее словам, дядя говорил с семьей около пяти минут.

"Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию", — сказала Скрипаль.

Она отметила, что семья удивлена тем фактом, что Сергей не позвонил на день рождения матери.

"Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена", — сказала собеседница агентства.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к покушению на Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Россия предлагала британской стороне содействие в расследовании и запросила консульский доступ к пострадавшим. Однако Лондон отверг все инициативы Москвы.

Британские власти утверждали, что располагают доказательствами того, что использованный в Солсбери яд изготовили в России. Однако специалисты из лаборатории Портон-Даун опровергли эти заявления. После этого твиты про "доказательства" исчезли из микроблога МИД Британии.