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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

Вчера, 22:06
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© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боевики обстреляли населенный пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, в результате погиб один мирный житель, еще трое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане
Вчера, 15:26
Лаврентьев не исключил ожесточенного сопротивления боевиков в Идлибе
"В нарушение установленного режима тишины второго августа 2019 года в 06.55 незаконными вооруженными формированиями произведен обстрел населенного пункта Кардаха провинции Латакия... в результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения", - сказал Бакин.
Он сообщил, что в населенном пункте зафиксировано 12 разрывов, боевики из района Джебель-Шахбо обстреляли его из реактивной системы залпового огня.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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