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РИА Новости

Путин подписал закон о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах

Вчера, 22:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о поэтапной отмене репатриации экспортной рублевой выручки
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапной отмене обязательной репатриации экспортной рублевой выручки при внешнеторговых расчетах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Документ направлен на создание правовой базы для расширения использования рубля во внешнеторговых расчетах, либерализацию режима счетов резидентов в банках за рубежом и поэтапную отмену обязательной репатриации экспортной выручки в рублях при внешнеторговых расчетах между резидентами и нерезидентами.
Обязательная репатриация выручки в рублях отменяется для несырьевого экспорта с 1 января 2020 года, а для сырьевых товаров – поэтапно, чтобы к 2024 году все экспортные операции по таким товарам были освобождены от репатриации, за исключением леса и лесоматериалов. Обязательность репатриации рублевой выручки по сделкам с лесом и лесоматериалами сохраняется ввиду высокой степени криминализации этой отрасли, поясняло ранее правительство.
Закон также допускает зачисление без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физлиц-резидентов в банках государств ОЭСР или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), если такое государство участвует в обмене финансовой информацией.
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Одновременно отменяется требование к российским гражданам отчитываться перед налоговиками о движении средств по такому счету, - правда, при условии, что общая сумма зачисленных или списанных средств за год (или остаток средств на счете на конец года) не превышает 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Кроме того, снимается запрет на совершение за рубежом операций между студентами-россиянами, чей срок пребывания там в течение года в совокупности превысит 183 дня, и российскими вузами или их филиалами за границей. Эти организации смогут осуществлять расчеты со студентами-россиянами и иностранными студентами в любой валюте без использования банковских счетов в уполномоченных банках. Также им не надо будет возвращать в РФ иностранную валюту или рубли при оплате образовательных услуг иностранными студентами. Данным нормам придается обратная сила: они распространятся на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.
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