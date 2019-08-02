Создатели "Чернобыля" удалили важную сцену из сериала

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский сценарист Крейг Мэзин, выступивший исполнительным продюсером сериала "Чернобыль", рассказал о важной сцене, которую пришлось вырезать из окончательной версии из-за хронометража. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Кадры пришлось удалить из второго эпизода. В первоначальном сценарии партийный сотрудник заверял женщину, что после аварии на ЧАЭС "нет никаких проблем".
"Далее следует сцена, где мы видим, как на самом деле он пытается уговорить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязненного воздуха. Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации", — рассказал изданию Мэзин, отвечая на вопрос о том, было ли что-нибудь в сценарии, что он бы изменил.
Продюсер отметил, что эта глава в истории "Чернобыля" — абсолютная правда. Он напомнил, что в Киеве и Минске 1 мая люди вышли с детьми на парады, даже не подозревая о том, что за несколько дней до этого в воздухе распространилась радиация.
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