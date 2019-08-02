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РИА Новости

Путин ратифицировал договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Договор был подписан в Сочи 17 октября 2018 года.
Он предусматривает, что стороны поддерживают развитие сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях, уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам в сфере энергетики (особенно касающимся атомной энергетики), жилищного строительства, транспорта, коммуникационных технологий, добычи полезных ископаемых, содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере туризма, науки и образования, а также активизации гуманитарных и культурных связей.
Договор устанавливает, что стороны координируют действия и объединяют усилия для достижения совместных решений по преодолению вызовов и угроз региональному и международному миру и безопасности.
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