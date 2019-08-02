Путин ратифицировал договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был подписан в Сочи 17 октября 2018 года.

Он предусматривает, что стороны поддерживают развитие сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях, уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам в сфере энергетики (особенно касающимся атомной энергетики), жилищного строительства, транспорта, коммуникационных технологий, добычи полезных ископаемых, содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере туризма, науки и образования, а также активизации гуманитарных и культурных связей.