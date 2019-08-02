Путин ратифицировал протоколы, меняющие устав ОДКБ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протоколы, изменяющие устав и правовой статус Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Один из протоколов был подписан президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 8 ноября 2018 года в Астане и предусматривает, что в состав Совета коллективной безопасности входят главы государств ОДКБ либо главы правительств, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета коллективной безопасности.

Другой протокол вносит изменения в устав, которые предусматривают получение статуса наблюдателя при ОДКБ государствами, не являющимися членами ОДКБ, и международными организациями, заинтересованными в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств об участии в ее практических мероприятиях.

Согласно протоколу, государства, не являющиеся членами ОДКБ, и международные организации, разделяющие ее цели и принципы, желающие установить и развивать с Организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества с принятием обязательств об участии в практических мероприятиях, могут получить статус партнера.