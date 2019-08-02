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РИА Новости

Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей

Вчера, 21:17
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© Trainer Strong FundraiserМэри Трейнер (Marie Trainer)
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
© Trainer Strong Fundraiser
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американка Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей, заразившись тяжелой инфекцией через слюну собаки. Об этом сообщает телеканал Fox 8.
Вернувшись с мужем из отпуска на Карибах, женщина резко почувствовала себя плохо. Она испытывала сильную боль в спине и тошноту. Сначала пара не придала этому значение, посчитав это симптомами гриппа. Однако Мэри становилось только хуже. У нее сильно поднялась и затем резко упала температура, поэтому женщину срочно госпитализировали.
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Несмотря на интенсивную терапию, у нее начал развиваться сепсис. Пациентку ввели в искусственную кому, но у нее появилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ноги выше колена и кисти, чтобы спасти ее жизнь и не допустить распространения инфекции.
"Было очень трудно свыкнуться с мыслью, что теперь у меня нет рук и ног", – призналась Трейнер.
В анализах пациентки обнаружили бактерии Capnocytophaga, обычно встречающиеся в слюне собак и кошек и передающиеся через укус или обычный контакт со слюной. Однако случаи заражения среди людей очень редки – примерно один шанс на миллион. Врачи считают, что женщина могла заразиться от одного из своих домашних псов. Скорее всего, собака облизнула рану на руке Мэри, когда та ее погладила.
Несмотря на случившееся, Трейнер призналась, что по-прежнему любит своих питомцев.
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