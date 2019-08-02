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РИА Новости

Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам

Вчера, 21:12
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ разработан с целью создания организационной и правовой основ взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" и их функциональных дополнений в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой навигации.
Соглашение предусматривает организационно-правовую основу для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.
Также документ включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках совместной деятельности, правовой и физической защите имущества одной стороны, находящегося в рамках соглашения на территории государства другой стороны (например, измерительных станций ГЛОНАСС, размещенных на территории КНР), определяет порядок таможенного регулирования, а также экспортного контроля в отношении товаров и технологий, которые включены в списки и перечни экспортного контроля.
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В рамках соглашения предполагается разместить на взаимной основе не менее трех станций системы ГЛОНАСС на территории КНР - города Шанхай, Урумчи, Чанчунь. И три измерительных станции "Бэйдоу" на территории РФ - в городах Обнинск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский, сообщил ранее заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик.
Станции нужны для корректировки навигационного сигнала, пояснил Дубик. По его словам, в составе системы ГЛОНАСС находится 26 космических аппаратов, у Китая - 39 навигационных аппаратов.
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