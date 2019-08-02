Франция призвала Россию и США продлить действие договора СНВ-3

ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе ДРСМД, призывает Москву и Вашингтон продлить действие договора СНВ-3 после 2021 года, говорится в заявлении представителя французского МИД.

"Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе договора о РСМД и что Россия не ответила ни на просьбы об объяснениях, ни на призывы к выполнению договора, которые неоднократно формулировались в прошлом году", - говорится в коммюнике.

В Париже подчеркивают, что ДРСМД был центральным элементом архитектуры европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе.

"Конец этого договора увеличивает риски нестабильности в Европе и подрывают международную систему контроля над вооружениями", - отметил представитель французского МИД.

"Франция подтверждает свою приверженность реальному и поддающемуся проверке контролю над вооружениями и над ядерным разоружением и призывает Россию и США продлить действие договора о ядерных арсеналах NEW START (СНВ-3 -ред.) после 2021 года и вести переговоры о последующем договоре", - заявил он.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.