Франция призвала Россию и США продлить действие договора СНВ-3

ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе ДРСМД, призывает Москву и Вашингтон продлить действие договора СНВ-3 после 2021 года, говорится в заявлении представителя французского МИД.
"Франция сожалеет, что не было найдено никакого решения для сохранения в силе договора о РСМД и что Россия не ответила ни на просьбы об объяснениях, ни на призывы к выполнению договора, которые неоднократно формулировались в прошлом году", - говорится в коммюнике.
В Париже подчеркивают, что ДРСМД был центральным элементом архитектуры европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе.
"Конец этого договора увеличивает риски нестабильности в Европе и подрывают международную систему контроля над вооружениями", - отметил представитель французского МИД.
"Франция подтверждает свою приверженность реальному и поддающемуся проверке контролю над вооружениями и над ядерным разоружением и призывает Россию и США продлить действие договора о ядерных арсеналах NEW START (СНВ-3 -ред.) после 2021 года и вести переговоры о последующем договоре", - заявил он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.