Россия указала генсеку ООН на необоснованность решения о комиссии по Идлибу

ООН, 2 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал генсеку ООН Антониу Гутеррешу на необоснованность решения создать комиссию по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии, сообщается на сайте российского постпредства.

Встреча прошла в четверг.

В сообщении сказано, что Гутеррешу "с опорой на соответствующий комментарий МИД РФ было указано на необоснованность его решения об учреждении "внутренней комиссии Секретариата по расследованию ряда инцидентов, имевших место в северо-западной части Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб между Российской Федерацией и Турцией 17 сентября 2018 года" с точки зрения Устава ООН".

В четверг Гутерреш создал соответствующую внутреннюю комиссию ООН. Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".

Комиссия проверит факты инцидентов, а затем доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.

Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.