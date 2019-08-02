Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке

СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости. Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
"Трое подсудимых больше не должны находиться в заключении", - заявил судья Пер Леннербрант (Per Lennerbrant). Окончательно решение суд объявит 14 августа. Ранее прокурор потребовал для Майерса шесть месяцев тюремного заключения.
Музыканта задержали в начале июля после драки на улице в центре Стокгольма. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом в его аккаунте в Instagram. На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание музыканта и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, ранее он привлекал внимание полиции из-за причастности к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.
Вскоре музыкант был арестован, ему и двум его друзьям предъявили официальные обвинения. Основной причиной для этого стала полная видеозапись инцидента, оказавшаяся в распоряжении прокуратуры. Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп.