Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке

Музыканта задержали в начале июля после драки на улице в центре Стокгольма. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом в его аккаунте в Instagram. На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание музыканта и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, ранее он привлекал внимание полиции из-за причастности к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.