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РИА Новости

США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД

Вчера, 20:57
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© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены договором РСМД, заявили в Пентагоне.
"В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года. Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении (неядерном – ред.). Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.
"Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил", - добавляется в сообщении.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Министерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
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Начали НИОКР в 2017 году а Россию начали обвинять в нарушении ДРСМД только в конце 2018, интересная логика: мы начали разработки а вы нарушаете
2 августа, 21:20
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