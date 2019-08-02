В ЛНР заявили, что силовики четвертый раз за сутки обстреляли их территорию

Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики четвертый раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Осадчий заявил о трех нарушениях "режима тишины", в результате одного из них погиб ополченец. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Вопреки достигнутым договоренностям о перемирии вооруженные формирования украинских карателей четвертый раз за сегодняшний день открыли огонь по позициям защитников республики", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он уточнил, что в 18.45 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров.