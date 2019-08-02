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РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики четвертый раз за сутки обстреляли их территорию

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики четвертый раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Осадчий заявил о трех нарушениях "режима тишины", в результате одного из них погиб ополченец. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Вопреки достигнутым договоренностям о перемирии вооруженные формирования украинских карателей четвертый раз за сегодняшний день открыли огонь по позициям защитников республики", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что в 18.45 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров.
"Несмотря на применение боеприпасов такого калибра, ни один военнослужащий Народной милиции не пострадал", - заявил Осадчий. Он призвал международные организации оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения перемирия.
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