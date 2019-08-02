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РИА Новости
Туризм

Власти Индии просят туристов покинуть Кашмирскую долину из-за угроз теракта

Вчера, 20:59
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© AFP 2019 / Narinder NanuПатруль железнодорожного вокзала Attari в Индии
Патруль железнодорожного вокзала Attari в Индии
© AFP 2019 / Narinder Nanu
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство индийского штата Джамму и Кашмир призывает паломников и туристов немедленно покинуть Кашмирскую долину в связи с полученной от разведки информацией о террористических угрозах, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление правительства.
"Принимая во внимание последние разведывательные данные о террористических угрозах, в частности касающихся Амарнатх-Ятры (место паломничества - ред.), и учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью в Кашмирской долине, в интересах безопасности и защиты туристов и тех, кто совершает паломничество к пещере Амарнатх-Ятра, им рекомендуется немедленно прекратить свое пребывание в долине и принять необходимые меры для скорейшего возвращения", - говорится в заявлении правительства штата.
Предупреждение правительство было сделано после того, как индийские военные и полиция штата Джамму и Кашмир в ходе совместной пресс-конференции заявили, что получили разведывательные данные о том, что "террористы, которых поддерживает пакистанская армия", пытались сорвать паломничество к пещере. Как отметили военные, по дороге к индуистскому святилищу были обнаружены боеприпасы и оружие, что подтверждает "непосредственное участие пакистанской армии".
Согласно данным телеканала, по некоторым предположениям, теракты могут быть приурочены к празднованию Дня независимости 15 августа.
Пещера Амарнатх считается одной из самых больших святынь в индуизме. Она находится в горах на высоте примерно 4 километров, большую часть года она покрыта снегом, и только в течение короткого периода времени летом она открыта для паломников. Паломничество в пещеру Амарнатх проходит каждый год.
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