Захарова назвала санкции по "делу Скрипалей" откровенной провокацией

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США используют инсценировку с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций на основании закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием" и специального исполнительного распоряжения Белого дома.

Захарова также напомнила, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия Россия давно ликвидировала его запасы, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года.

Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".