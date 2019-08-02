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РИА Новости

Захарова назвала санкции по "делу Скрипалей" откровенной провокацией

Вчера, 20:47
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© РИА Новости / Владимир ПесняОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США используют инсценировку с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций на основании закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием" и специального исполнительного распоряжения Белого дома.
Захарова также напомнила, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия Россия давно ликвидировала его запасы, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года.
Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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