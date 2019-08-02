Путин подписал закон о регистрации нефтедобывающих платформ на Каспии

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации искусственных сооружений, расположенных в российском секторе Каспийского моря. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время часть этих объектов, например буровые установки, никак не учитывается, отмечали ранее власти Астраханской области.

Документ регулирует отношения, связанные с созданием, эксплуатацией, использованием искусственных островов, установок, сооружений, регистрацией данных объектов и прав на них, проведением буровых работ, прокладкой подводных кабелей, трубопроводов в пределах российского сектора Каспийского моря.

Согласно закону, создание, эксплуатация и использование таких объектов, а также проведение соответствующих работ будет осуществляться в порядке, установленном законом "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ". Регистрация же расположенных в пределах российского сектора Каспийского моря искусственных островов, установок, сооружений и прав на них (за исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ) и морских плавучих (передвижных) платформ) будет проходить в порядке, установленном правительством РФ.

Закон вступил в силу. Его принятие позволит установить в отношении объектов обустройства морских месторождений, расположенных на континентальном шельфе, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также в российском секторе Каспия, единый порядок учета и регистрации прав, учитывающий специфику таких объектов.