В МИД прокомментировали изменения в визовой практике Финляндии

"В связи с многочисленными вопросами СМИ о решении властей Финляндии ужесточить правила выдачи виз гражданам Российской Федерации сообщаем, что, судя по официальным комментариям финской стороны, в данном случае речь идет о приведении визовой практики Финляндии в соответствие с существующими в Европейском союзе требованиями, которыми руководствуются и другие страны-члены ЕС при оформлении шенгенских виз гражданам России. Рассчитываем, что данные изменения не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в консульских учреждениях Финляндии", - говорится в сообщении МИД РФ.