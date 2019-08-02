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РИА Новости

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за воровства, сообщили в ЛНР

Вчера, 20:41
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, причиной этого стали многочисленные случаи "хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи".
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Осадчий подчеркнул, что конфликт в Донбассе уже давно стал "источником сверхдохода для украинских командиров".

"По информации от доверенного источника в штабе Десантно-штурмовых войск, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения", — добавил представитель ЛНР.

Кроме того, по его данным, в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения. Проводится разбирательство в отношении командира бригады полковника Войченко и его заместителя по вооружению подполковника Щербины.
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"Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции", — заключил Осадчий.
Это не первый случай воровства в украинских военных подразделениях в Донбассе. В ЛНР неоднократно сообщали о хищениях вооружения, боеприпасов и техники в рядах ВСУ, недостаче артиллерийских боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, растет недовольство военнослужащих материальным обеспечением. Руководство отказывается выплачивать силовикам зарплату, что провоцирует "массовые акции неповиновения".
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