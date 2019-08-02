ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за воровства, сообщили в ЛНР

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, причиной этого стали многочисленные случаи "хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи".

Осадчий подчеркнул, что конфликт в Донбассе уже давно стал "источником сверхдохода для украинских командиров".

"По информации от доверенного источника в штабе Десантно-штурмовых войск, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения", — добавил представитель ЛНР.

Кроме того, по его данным, в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения. Проводится разбирательство в отношении командира бригады полковника Войченко и его заместителя по вооружению подполковника Щербины.

"Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции", — заключил Осадчий.