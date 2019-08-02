"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
"Второго августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 руб. – остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению", - говорится в сообщении.
Помимо этого, родные артистки перевели благотворительной организации 60 тысяч рублей компенсации уплаченной фондом госпошлины.
14 марта 2017, 14:07Суд назначил оценку унаследованного родственниками Жанны Фриске имуществаПеровский суд Москвы назначил экспертизу по оценке стоимости унаследованного родственниками Жанны Фриске имущества в рамках рассмотрения иска благотворительной организации "Русфонд" о судьбе денег, собранных в 2014 году для лечения певицы, сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.
Спор из-за средств на лечение Фриске продолжался более двух лет. По данным "Русфонда" , организация перечислила на счет певицы 25 миллионов рублей, собранных на ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова, но в отчете о расходах было указано только чуть более четырех миллионов.
Родственники певицы отказались представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг. В 2017 году суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу фонда более 21 миллиона рублей.
Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы "Блестящие" с 1996 года. В 2003 году она покинула коллектив и начала успешную сольную карьеру.
Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.
10 августа 2017, 20:42Русфонд рассказал, куда направит деньги, собранные для Жанны Фриске