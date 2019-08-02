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РИА Новости

"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Вчера, 20:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
"Второго августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 руб. – остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению", - говорится в сообщении.
Помимо этого, родные артистки перевели благотворительной организации 60 тысяч рублей компенсации уплаченной фондом госпошлины.
Церемония вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
14 марта 2017, 14:07
Суд назначил оценку унаследованного родственниками Жанны Фриске имуществаПеровский суд Москвы назначил экспертизу по оценке стоимости унаследованного родственниками Жанны Фриске имущества в рамках рассмотрения иска благотворительной организации "Русфонд" о судьбе денег, собранных в 2014 году для лечения певицы, сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.
Спор из-за средств на лечение Фриске продолжался более двух лет. По данным "Русфонда" , организация перечислила на счет певицы 25 миллионов рублей, собранных на ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова, но в отчете о расходах было указано только чуть более четырех миллионов.
Родственники певицы отказались представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг. В 2017 году суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу фонда более 21 миллиона рублей.
Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы "Блестящие" с 1996 года. В 2003 году она покинула коллектив и начала успешную сольную карьеру.
Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.
Жанна Фриске на съемочной площадке фильма О чем говорят мужчины режиссера Дмитрия Дьяченко
10 августа 2017, 20:42
Русфонд рассказал, куда направит деньги, собранные для Жанны Фриске
1486827626
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РусфондЖанна Фриске
Популярные комментарии
Люди собирали на лечение Жанны, получается, что ,допустим, мои деньги себе присвоил Русфонд??? Я перечисляла Фриске, а не кому то... Пусть объяснят!
2 августа, 21:18
Mari Huana
20100018
Успокойтесь, именно ваши потратили на Жанну! А Русфонд за остальные отчитается, не волнуйтесь.
2 августа, 22:08
mgla
20000512
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