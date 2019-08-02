Новыми санкциями США выставили напоказ свое бессилие, заявила Захарова

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции США в отношении РФ.