Новыми санкциями США выставили напоказ свое бессилие, заявила Захарова

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции США в отношении РФ.
"За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось. Курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился. Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие", - цитирует Захарову официальный сайт МИД РФ.