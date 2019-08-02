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РИА Новости

Новыми санкциями США выставили напоказ свое бессилие, заявила Захарова

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции США в отношении РФ.
"За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось. Курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился. Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие", - цитирует Захарову официальный сайт МИД РФ.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 18:07
Новые антироссийские санкции вызваны "паранойей Помпео", заявил Зариф
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Санкции в отношении РоссииМария ЗахароваМИД РФРоссияСШАВ мире
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