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РИА Новости

Дело экс-мэра Пензы об афере на 97 миллионов рублей вернули в районный суд

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Руслан КривобокУголовные дела
Уголовные дела
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Уголовные дела. Архивное фото
ПЕНЗА, 2 авг - РИА Новости. Президиум Пензенского областного суда отменил решение районного суда о возвращении прокурору дела экс-мэра Пензы Александра Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова, обвиняемых в афере на 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра, и передал дело в суд первой инстанции, сообщила в пятницу прокуратура региона.
Ранее СК РФ сообщил, что Пашков и Богунов обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет заключения. Фигуранты дела вину отрицали. Ленинский райсуд Пензы 25 сентября 2017 года приступил к рассмотрению их дела, однако спустя девять месяцев - 4 июня 2018 года - суд по своей инициативе решил вернуть дело прокурору для устранения нарушений, когда уже допросили многочисленных свидетелей, экспертов, представителя потерпевшего, подсудимых, а также исследовали письменные доказательства.
Прокуратура и потерпевшая сторона "РТ-Соцстрой" ("дочка" "Ростеха") обжаловали решение суда, однако суды апелляционной и кассационной инстанций отказались отменить его. После этого кассационное представление в областной суд по ходатайству прокуратуры региона внес заместитель генпрокурора Леонид Коржинек.
"Президиум Пензенского областного суда счел доводы кассационного представления заместителя генерального прокурора РФ обоснованными и пришел к выводу, что обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции, не могли являться основанием для возвращения уголовного дела прокурору… Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы в ином составе суда", - говорится в сообщении.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
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По версии следствия, руководитель бывшего подрядчика строительства перинатального центра в Пензе Богунов и экс-мэр Пашков в 2015 году похитили около 97 миллионов рублей, выделенных на строительство центра. Оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.
Пашков работал главой администрации Пензы в 2005 году, а затем первым вице-премьером правительства области. По данным следствия, в должности вице-премьера он совместно с сообщниками причинил казне региона ущерб в 89,9 миллиона рублей. Суд в 2010 году приговорил экс-чиновника за мошенничество в особо крупном размере и еще по ряду статей к 8,5 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Уже 1 октября 2012 года по решению суда Пашков был условно-досрочно освобожден из колонии.
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