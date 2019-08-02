Трамп подписал принятый конгрессом бюджетный проект

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом компромиссный бюджетный законопроект, сообщил Белый дом.
Согласованный обеими партиями и Белым домом законопроект временно приостанавливает необходимость постоянного повышения потолка госдолга - до конца июля 2021 года. Закон США требует, чтобы потолок госдолга пересматривал конгресс, и этот вопрос нередко становился предметом политических разногласий. Сейчас потолок госдолга составляет 22 триллиона долларов.
Кроме того, на ближайшие два года установлен лимит в 1,37 триллиона долларов на годовые бюджеты учреждений.
Закон позволяет не допустить шатдауна, когда в отсутствие утвержденного бюджета приостанавливают работу государственные учреждения. Последний такой шатдаун в декабре 2018 - январе 2019 года был вызван разногласиями Трамп и конгресса и стал наиболее продолжительным в истории.
31 июля, 07:34Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США