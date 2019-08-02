Трамп подписал принятый конгрессом бюджетный проект

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом компромиссный бюджетный законопроект, сообщил Белый дом.

Согласованный обеими партиями и Белым домом законопроект временно приостанавливает необходимость постоянного повышения потолка госдолга - до конца июля 2021 года. Закон США требует, чтобы потолок госдолга пересматривал конгресс, и этот вопрос нередко становился предметом политических разногласий. Сейчас потолок госдолга составляет 22 триллиона долларов.

Кроме того, на ближайшие два года установлен лимит в 1,37 триллиона долларов на годовые бюджеты учреждений.