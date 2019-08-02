Почти 40 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

ГАЗА, 2 авг - РИА Новости. Тридцать семь палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

"Сегодня в секторе Газа тридцать семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 18 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявила Яги.

Это уже 69-я пятница протестов палестинцев в секторе Газа, которые сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава. С 30 марта 2018 года протесты унесли жизни 308 человек.