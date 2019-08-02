Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T20:26Z
https://ria.ru/20190802/1557129244.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155355/16/1553551622_0:175:2968:1845_1036x0_80_0_0_996be470bb51bfaa5eba788b84f11f24.jpg
РИА Новости

Почти 40 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

Вчера, 20:26
201
© AFP 2019 / Said KhatibПалестинские демонстранты в Газе
Палестинские демонстранты в Газе
© AFP 2019 / Said Khatib
Палестинские демонстранты в Газе . Архивное фото
ГАЗА, 2 авг - РИА Новости. Тридцать семь палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
"Сегодня в секторе Газа тридцать семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 18 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявила Яги.
Это уже 69-я пятница протестов палестинцев в секторе Газа, которые сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава. С 30 марта 2018 года протесты унесли жизни 308 человек.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Палестинцы
12 июля, 23:00
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
2800052
Обсудить 8
ИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп подписал принятый конгрессом бюджетный проект
РИА
Новости
Сбор урожая яблок
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО отвергли идею о моратории на развертывание ракет средней дальности
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Стало известно, какие санкции Трамп решил ввести против России
Израильские военнослужащие
В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев
Вертолет Ми-24 направляется на боевое задание в Афганистане
В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана
Участники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Путин подписал закон о правовом регулировании госслужбы казачества
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Пентагон
США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Россия указала генсеку ООН на необоснованность решения о комиссии по Идлибу
Автомобили скорой помощи, Турция
В Турции не менее пяти человек погибли при пожаре в автобусе
Ситуация в Донецкой области
В ДНР заявили об уничтожении ударного дрона силовиков
Лесной пожар
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния