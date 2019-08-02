Мосгорсуд признал законным решение не допускать Жданова до выборов в МГД

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным отказ зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Жданов в иске оспаривал решение Мосгоризбиркома, который отказался регистрировать его как кандидата из-за превышения числа недействительных подписей.

"Суд отклонил иск", - сказали в суде.

Сам Жданов на заседании не присутствовал: он отбывает административный арест в 15 суток за участие в несанкционированной акции 27 июля.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова ранее рассказала РИА Новости, что всего в Московский городской суд по состоянию на вечер 2 августа (в период с 9 июля) поступило 58 административных исковых заявлений об оспаривании решений окружных избирательных комиссий, Московской городской избирательной комиссии. Истцы оспаривают как отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты, так и решения о регистрации, иногда есть и другие предметы иска, сказала она.

Солопова отметила, что всего пока удовлетворено два исковых заявления, в удовлетворении 35 отказано, некоторые исковые заявления возвращены в связи с недостатками в оформлении, по некоторым производство прекращено (таких решений три), в том числе в связи с отзывом иска и по другим причинам.

Стороны вправе обжаловать эти решения в Верховный Суд РФ, апелляционные жалобы поступают почти по всем решениям, добавила пресс-секретарь Мосгорсуда.