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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным решение не допускать Жданова до выборов в МГД

Вчера, 20:20
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИван Жданов и Илья Яшин
Иван Жданов и Илья Яшин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным отказ зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Жданов в иске оспаривал решение Мосгоризбиркома, который отказался регистрировать его как кандидата из-за превышения числа недействительных подписей.
"Суд отклонил иск", - сказали в суде.
Сам Жданов на заседании не присутствовал: он отбывает административный арест в 15 суток за участие в несанкционированной акции 27 июля.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова ранее рассказала РИА Новости, что всего в Московский городской суд по состоянию на вечер 2 августа (в период с 9 июля) поступило 58 административных исковых заявлений об оспаривании решений окружных избирательных комиссий, Московской городской избирательной комиссии. Истцы оспаривают как отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты, так и решения о регистрации, иногда есть и другие предметы иска, сказала она.
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Солопова отметила, что всего пока удовлетворено два исковых заявления, в удовлетворении 35 отказано, некоторые исковые заявления возвращены в связи с недостатками в оформлении, по некоторым производство прекращено (таких решений три), в том числе в связи с отзывом иска и по другим причинам.
Стороны вправе обжаловать эти решения в Верховный Суд РФ, апелляционные жалобы поступают почти по всем решениям, добавила пресс-секретарь Мосгорсуда.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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