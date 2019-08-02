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РИА Новости

Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 5 тысяч с 3,5 тысячи рублей размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данное изменение вносится в связи с введением нового документа о виде на жительство, содержащего электронный носитель, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).
Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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