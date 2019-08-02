Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 5 тысяч с 3,5 тысячи рублей размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данное изменение вносится в связи с введением нового документа о виде на жительство, содержащего электронный носитель, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).