В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

"В 17.45 на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга" водитель грузовой автомашины Mercedes с полуприцепом на перекрестке с круговым движением совершил столкновение с автобусом "JAC" (следовал по маршруту "завод Особая экономическая зоны Алабуга - Елабуга", протяженностью 10 км, перевозил 25 пассажиров вахтовиков данного завода) ", - сообщили в ГИБДД РФ.