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РИА Новости

Стало известно, какие санкции Трамп решил ввести против России

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ со списком санкций, которые могут ввести против России в связи с "делом Скрипалей".
Из опубликованного на сайте Белого дома документа следует, что нужно противодействовать выдаче займов, предоставлению финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.
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В России прокомментировали новые американские санкции
Вашингтон сможет создавать эти препятствия через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях.
Кроме того, американские банки не смогут кредитовать правительство страны, против которой вводятся ограничения, кроме тех случаев, когда займы идут на покупку продовольствия или сельскохозяйственных товаров.
Полномочия по введению санкций возлагаются на министра финансов по согласованию с госсекретарем.

Новые санкции

Как ранее сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, второй пакет санкций вводится в связи с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, "не предоставила гарантий в рамках американского закона" "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.
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Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей ввели 27 августа прошлого года.
В российском МИД заявили, что не удивлены усилением ограничений.
"Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто используют отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США", — прокомментировал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Отравление в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
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Трамп ввел второй пакет санкций из-за скорых выборов, считает эксперт
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.
Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
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Дело об отравлении СкрипалейДональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Какой то сумбурный набор хотелок и намерений в санкционном пакете. А где анонсированные санкции на российский госдолг, на десерт что-ли оставили?
2 августа, 20:52
Конрад Карлович
4621001
Пока держателями российского госдолга являются резиденты сша они никаких санкций на госдолг не введут так как это в первую очередь им самим не выгодно - это их бизнес и ничего личного, обычные торгаши - экономические террористы
2 августа, 21:14
Дмитрий Касимовцев
4701002
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